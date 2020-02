Naar Turkije? Vanaf volgende maand heb je geen visum meer nodig

Nederlanders die naar Turkije reizen, hoeven vanaf volgende maand geen visum meer aan te schaffen. De visumplicht vervalt op 2 maart voor mensen uit Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Turkije hoopt met de maatregel meer toeristen te trekken, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook is de hoop dat de economische en culturele banden met de Europese landen verder worden aangehaald.

30 euro op de luchthaven

Wie nu bijvoorbeeld een strandvakantie boekt naar Bodrum, moet een visum kopen voor omgerekend 30 euro. In oktober had Turkije die prijs flink verhoogd. Met het visum mag je negentig dagen in het land verblijven in een periode van 180 dagen.

De Nederlandse ambassadeur in Turkije schrijft dat ze blij is met het nieuws: