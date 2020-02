Blok: relatie met Saudi-Arabië nog niet als vanouds, 'Khashoggi' besproken

Minister Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) noemt de relatie met Saudi-Arabië nog niet als vanouds. Reden is volgens hem dat nog steeds de onderste steen boven moet komen na de moord op journalist Jamal Khashoggi, in 2018. Blok is momenteel in Saudi-Arabië, waar hij sprak met zijn ambtgenoot Faisal bin Farhan.

"Natuurlijk kwam dat ter sprake", zegt Blok over de zaak-Khashoggi. "De relatie is nog niet als vanouds. We hebben aangegeven dat de onderste steen boven moet komen. En ook het proces is nog niet tot de bodem gegaan."

Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Dat leidde internationaal tot veel verontwaardiging, ook omdat de kroonprins aan de zaak werd gelinkt. Het is het eerste bezoek van een Nederlandse bewindspersoon aan het land sinds de moord.

Gezag om te praten

Blok denkt dat zijn woorden niet voor niets zijn. "Nederland wil een rol spelen. Economisch gezien, door middel van banen. We hebben hier ook een schip liggen en voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid hier. En dat geeft gezag. Ook om te praten over andere punten", zegt hij.

"De verandering gaat hier de goede kant op. Maar nog steeds kunnen mensen hier geen kritiek uiten en hebben ze geen vrijheid van meningsuiting. Je kunt mensen niet veroordelen op basis van het feit dat ze alleen maar opkomen voor hun recht", aldus Blok.

Financiering moskeeën

Blok sneed meerdere gevoelige onderwerpen aan. Ook de financiering van moskeeën en de betrokkenheid van Saudi-Arabië bij de oorlog in Jemen kwamen ter sprake.

Officieel is de minister in het land vanwege de oplopende spanningen in het gebied. Zo bezoekt hij dit weekend Iran en het marineschip De Ruyter, dat Nederland voor zes maanden naar de Straat van Hormuz heeft gestuurd.