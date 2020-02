Ondergrondse sigarettenfabriek in Spanje ontmanteld

In Spanje is een ondergrondse fabriek van illegale sigaretten ontdekt, waar arbeiders onder zeer slechte omstandigheden aan het werk waren. Volgens de Guardia Civil is het voor het eerst dat er in Europa een ondergrondse sigarettenfabriek is aangetroffen.

In de fabriek werden zo'n 3500 sigaretten per uur gemaakt. Er werden 153.000 pakjes tabak, bijna 18.000 kilo tabaksbalen en ook 20 kilo hasj en 144 kilo marihuana in beslag genomen.

De fabriek bevond zich onder een paardenstal vlakbij de stad Malaga. Daar vormden zeecontainers vier meter onder de grond een ondergrondse bunker waarin een complete productielijn voor sigaretten was gebouwd. Ook stonden er bedden voor de arbeiders.

De Spaanse politie-eenheid nam een camera mee de fabriek in: