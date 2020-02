Deel Den Haag Centraal ontruimd om instabiele hijskraan

Een deel van Den Haag Centraal is ontruimd vanwege een instabiele hijskraan. Er zijn geen problemen met treinen. Die rijden volgens een woordvoerder van ProRail volgens dienstregeling.

De hijskraan, die voor het pand van het station staat, is instabiel doordat het contragewicht is afgebroken. Voor de zekerheid is daarom op last van de hulpdiensten een deel van het station ontruimd. Volgens Omroep West gaat het om kantoorpanden.

Een politiewoordvoerder bevestigt alleen dat er delen rond het station zijn afgezet.