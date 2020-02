Twee jaar geëist tegen atletiektrainer Jerry M. wegens seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. Volgens het OM heeft hij tussen 2000 en 2009 vier minderjarige meisjes seksueel misbruikt, onder andere tijdens trainingskampen en trainingen.

De 59-jarige man ontkent het misbruik. Hij zegt dat het destijds gebruikelijk was om leerlingen aan te raken. Als het gedrag ongepast zou zijn geweest, hadden de ouders hem hierop moeten aanspreken, zegt M., die trainingen gaf aan meisjes tussen 11 en 18 jaar.

De officier van justitie stelde dat de meisjes vanwege hun leeftijd niet goed doorhadden dat hun trainer strafbare dingen deed. "Ze hadden er een ongemakkelijk gevoel bij, maar door hun afhankelijkheid van de verdachte durfden ze dit lange tijd niet uit te spreken."

Aangifte

De vier, inmiddels vrouwen, deden aangifte nadat begin vorig jaar in het nieuws was gekomen dat M. was geroyeerd door de Atletiekunie. Hij zou de afgelopen 35 jaar zeker negen meisjes hebben misbruikt. Met zeker vier van hen zou hij in de jaren 80 meerdere jaren onbeschermde seks hebben gehad. Twee van hen werden zwanger.

Eerder is M. nooit gestraft, omdat niemand aangifte had gedaan. Door verjaring en het gebrek aan aangiftes in andere zaken ging het strafproces alleen over deze specifieke gevallen van ontucht en aanranding.