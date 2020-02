Ruim twintig Limburgse scholen getroffen door computervirus

In Limburg zijn 23 scholen getroffen door een computervirus. Dat gebeurde gisteren al, maar is vandaag bekend geworden. Het is een nieuw soort ransomware dat nog niet door virusscanners werd herkend, blijkt uit onderzoek.

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) was er vrij snel bij. Daardoor vallen de gevolgen mee en is het gegevensverlies beperkt, zegt een woordvoerder. Er is geen losgeld geëist, meldt 1Limburg. Met ransomware blokkeren criminelen computerbestanden. Om de blokkade op te heffen, moet vaak losgeld worden betaald.

De mail en het schoolsysteem zouden niet geraakt zijn, maar toch is er geen toegang tot de schoolsystemen. "Uit zorgvuldigheid worden alle systemen gecontroleerd. We zorgen ervoor dat de systemen veilig online kunnen komen", zegt de LVO-woordvoerder. In de loop van de dag moet alles weer goed werken.