Eerste vrouwenkoppel bij Weens Operabal: 'Ze kunnen gewoon heel goed dansen'

Oostenrijk is al de hele week in de ban van 'Het Bal'. Eens per jaar wordt de Weense Staatsopera omgebouwd tot een enorme danszaal met alle pracht en praal die daarbij hoort. Maar dit keer is er ook een opmerkelijke vernieuwing; aan het debutantenbal doet vanavond voor het eerst ook een vrouwenkoppel mee.

Het debutantenbal in de Staatsopera is een van de grote society-events in de Oostenrijkse hoofdstad. Het wordt gezien als het hoogtepunt van het Weense balseizoen. Naast tientallen hoogwaardigheidsbekleders zijn er ook internationale sterren in vol ornaat te vinden.

Tijdens de openingsceremonie zijn alle ogen gericht op de bijna 200 geselecteerde paren. Dat daar nu een vrouwenkoppel tussen zit, is een primeur. Al willen de dames zelf er niet te veel nadruk op leggen. "We wilden hier gewoon komen dansen", zegt Sophie Grau, een van de twee, tegen persbureau AFP. "We wilden geen aandacht vragen of een revolutie teweegbrengen."

De twee Duitse schoolvriendinnen Sophie en Iris, die overigens geen relatie hebben, hebben de dagen voor het bal flink geoefend: