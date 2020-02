Groot onderzoek naar oorzaken Australische bosbranden

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van de recente bosbranden in Australië, heeft de Australische premier Scott Morrison aangekondigd. Hij heeft daarvoor een zogenoemde Royal Commission in het leven geroepen die onder meer gaat bekijken in hoeverre klimaatverandering een rol heeft gespeeld bij de branden.

"Deze commissie gaat kijken naar de praktische dingen die gedaan moeten worden om Australiërs veilig te houden, nu en in een toekomst vol droge, hete zomers", zei Morrison. Ook zal onderzocht worden of er wetten moeten worden aangepast, om duidelijker te maken welke autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de hulpdiensten bij toekomstige bosbranden.

Zeker 30 mensen kwamen sinds september om het leven als gevolg van de bosbranden. Zo'n 7,7 miljoen hectare ging verloren en naar schatting een miljard dieren overleefden de branden niet. Door de vele regen die de afgelopen periode viel, zijn de branden nu onder controle.

Omstreden Morrison

Premier Morrison kreeg de laatste tijd veel kritiek. Zijn regering zou te weinig hebben gedaan en te traag hebben gereageerd op de uitbraak van de bosbranden. Vorig jaar april zou hij al door experts zijn gewaarschuwd dat er noodhulp nodig was. Begin vorige maand kwam Morrison pas met een noodfonds. Dat was voor veel mensen te laat. Ook ging hij in november, toen de bosbranden nog volop woedden, op vakantie naar Hawaï, tot ontsteltenis van veel Australiërs.

Ook is de houding van Morrison ten opzichte van klimaatverandering niet onomstreden. Hij erkent weliswaar dat klimaatverandering een rol heeft gespeeld in de recente bosbranden, maar hij weigert maatregelen op te leggen aan bijvoorbeeld de belangrijke kolenindustrie in Australië om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Naar verwachting worden eind augustus de eerste uitkomsten van de onderzoekscommissie gepresenteerd.