Voorzitter Paris Saint-German aangeklaagd voor corruptie

Het zal waarschijnlijk in het komende jaar duidelijk worden of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt. Tot nu toe stond in Zwitserland nog niemand voor de rechter naar aanleiding van het grote corruptieschandaal in het internationale voetbal.

Komende maand zal dat veranderen. Dan dient er in Zwitserland een zaak tegen voormalige officials van de Duitse voetbalbond DFB. Zij worden beschuldigd van corruptie rond de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland.