Dode in Wageningen is bewoner van zorginstelling

De dode die gisteravond is gevallen bij een incident in een zorginstelling in Wageningen is een bewoner. "Daar gaan wij vanuit", zegt de politie. Ook raakten twee begeleiders gewond. Ze zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De overige bewoners van het pand zijn tijdelijk ondergebracht op andere locaties.

Burgemeester Van Rumund van Wageningen is geschokt door de gebeurtenissen bij zorginstelling RIBW. "Het is een verschrikkelijk incident waar ik me zeer betrokken bij voel en dat medeleven wil ik ook echt uitstralen, want het is echt heel naar wat er gebeurd is", zei hij tegen Omroep Gelderland. "Het leidt tot veel onrust, met name bij bewoners van het begeleid wonen project, maar ook in de omgeving."

Volgens de burgemeester "verkeren de begeleiders niet in een levensbedreigende situatie", maar is hun vertrouwen ernstig geschaad. "Het gaat niet alleen om een steekwond, er moet veel meer geheeld worden."

'Geen gevaarlijke patiënten'

Volgens buurtbewoners duurde het lang voordat de politie kwam en kreeg een man die 112 belde te horen dat er geen politieauto's beschikbaar waren. De burgemeester wil daar op dit moment niets over zeggen.

Een buurtbewoner vertelde op NPO Radio 1 dat er 16 psychiatrische patiënten in de zorginstelling wonen. "We hadden de toezegging dat het veilig zou zijn en dat er dus geen gevaarlijke psychiatrische patiënten zouden komen. Het is eigenlijk wekelijks dat de politie hier is, dus we hadden al wel onze vraagtekens daarbij."