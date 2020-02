Nederlandse 'schatbewaarder' bezorgt Ethiopië gestolen kroon terug

Op de kroon staat onder meer een verwijzing naar keizer Fasilides die in 1632 aan de macht kwam. De kroon werd voor het laatst gezien in 1993. Vijf jaar later vond Asfaw, terwijl hij op zoek was naar een document, de kroon toevallig in het zijvak van de tas van iemand uit Ethiopië die bij hem op bezoek was.

Bedreigd en geïntimideerd

Asfaw nam de kroon in beslag omdat hij vreesde dat de eigenaar die op de zwarte markt wilde verkopen. Daarna werd hij meerdere malen bedreigd en geïntimideerd, maar hij gaf de kroon niet terug. Ook wilde hij die niet teruggeven aan het toenmalige bewind in Ethiopië omdat hij vreesde dat de machthebbers mogelijk betrokken waren bij de verdwijning van de kroon.

Nu er een andere regering is in Ethiopië vond hij het moment gekomen om de schat terug te geven. Premier Abiy is sinds april 2018 aan de macht en brak meteen met het verleden. Hij opende de dialoog met buurland Eritrea na een grensconflict van een kwart eeuw. Daar kreeg hij in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede voor uitgereikt. Ook kwamen na zijn aantreden duizenden politieke gevangenen vrij en werd de noodtoestand opgeheven.

Daarom nam Asfaw vorig jaar via kunstkenner Arthur Brand contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken, om te bespreken op welke manier het belangrijke culturele erfgoed terug kon naar Ethiopië. De kroon wordt voorlopig tentoongesteld in het Nationaal Museum in Addis Abeba.