Na veel gedoe rond eis hoort 'Trump-fluisteraar' Stone vandaag zijn straf

Deze draai zorgde voor enorme ophef. In de eerste plaats over het ministerie van Justitie. In de VS is de minister van Justitie tevens hoofd van het Openbaar Ministerie maar het is een ongeschreven regel dat hij zich niet in zaken mengt die aanklagers onder zich hebben. Dit is volgens critici nu wel gebeurd. Dat de president een besluit van aanklagers ook nog probeert te veranderen, is volgens tegenstanders een vorm van machtsmisbruik.

Vier aanklagers in het proces stapten vervolgens uit woede op. Daarna kwamen meer dan 2000 oud-medewerkers van het ministerie met een open brief, waarin ze het vertrek van de minister van Justitie, Bill Barr eisten. Zowel Democraten als Republikeinen ondertekenden de brief.

Maar volgens de minister heeft Trump geen druk op hem uitgeoefend om de strafeis te verlagen. Volgens Barr was het besluit om een lagere straf te eisen al voor de bewuste tweet van Trump genomen. In een interview met ABC News zei hij wel dat president Trump moet stoppen met twitteren over zijn ministerie. "Het maakt het voor mij onmogelijk om mijn werk te doen."

Minister Barr werd er eerder van beschuldigd Trump te beschermen. Onder meer na het vrijkomen van het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. De samenvatting van dit rapport door minister Barr was een stuk positiever voor Trump dan onderzoeker Mueller had bedoeld.