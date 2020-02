Kinderopvangmedewerker in Limburg onterecht beschuldigd van misbruik

Een medewerker van een buitenschoolse opvang in Elsloo, in Limburg, is onterecht beschuldigd van zedenmisbruik. Dat concludeert de zedenpolitie na een onderzoek, meldt 1Limburg. Ouders van drie kinderen hadden begin dit jaar een melding gedaan.

De politie heeft "mogelijk strafbaar handelen door een medewerker" onderzocht, dat te maken had met drie minderjarigen. Maar er is niks strafbaars gebeurd. "Het onderzoek is daarom afgerond", zegt een politiewoordvoerder.

Raymond Clement, bestuurder van de koepel waaronder de kinderopvang valt, bevestigt dat het om een zedenzaak gaat. De medewerker staat sinds de beschuldigingen op non-actief. Dat is de voorgeschreven procedure in dit soort zaken, zegt Clement.

De man werkt ook de komende tijd nog niet. "Omdat we hem in bescherming willen nemen, maar ook omdat de zaak bij de ouders heel gevoelig ligt." De komende tijd wordt besloten of de man weer aan het werk gaat of niet.

Tussen de 4 en 6 jaar oud

In januari kwam de zaak aan het rollen. Eerst deden de ouders van één kind melding van onzedelijke handelingen. In de weken erna volgden nog twee meldingen van andere ouders. Hun kinderen zijn tussen de vier en zes jaar oud.

De drie gezinnen zeggen dat ze zich niet neerleggen bij de uitkomst van het politieonderzoek, meldt 1Limburg. Ze vinden dat er meer onderzoek gedaan moet worden. "We zijn nog aan het kijken wat we doen. Je zou kunnen denken aan een artikel 12-procedure, waarbij het gerechtshof het Openbaar Ministerie opdracht geeft deze zaak opnieuw te onderzoeken", zegt advocaat Phil Boonen namens twee ouderparen.

De advocaat van de man die werd beschuldigd, wil voorkomen dat er een heksenjacht ontstaat op zijn cliënt. "Ik begrijp de emotie bij de ouders, maar de commotie bij mijn cliënt is ook groot."