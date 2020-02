Braziliaanse senator rijdt in op barricade stakers en wordt neergeschoten

Gomes werd in zijn borst geraakt. Daarna slaagt hij erin in een auto te stappen en wordt hij naar een ziekenhuis gebracht. Volgens het ziekenhuis is zijn toestand stabiel en kan Gomes zelfstandig ademen. Wie er precies heeft geschoten is niet duidelijk.

Loonsverhoging

De senator wilde in de Braziliaanse stad Sobral een einde maken aan de staking van politieagenten. Die legden afgelopen dinsdag hun werk neer omdat ze geen loonsverhoging krijgen.

Kort voor het incident plaatste Gomes een video op Twitter waarop hij zijn boosheid over de politieacties uitte. Ook riep hij mensen op om hem te helpen de staking te beëindigen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven, waardoor tientallen demonstranten en politieagenten tegenover elkaar kwamen te staan.

Illegale staking

Gomes gaf de stakers een ultimatum van vijf minuten om te vertrekken. Toen ze dat niet deden, stapte hij in de graafmachine en probeerde daarmee door de barricade te rijden.

De minister van Openbare Veiligheid heeft gezegd dat de autoriteiten de illegale staking niet zullen tolereren. Iedere politieagent die staakt, riskeert daarmee zijn baan en ontvangt geen salaris.