Michael Bloomberg fel aangevallen in het eerste debat waaraan hij meedoet

Bij het debat tussen zes Democratische kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap in Las Vegas krijgt miljardair Michael Bloomberg felle aanvallen te verduren van zijn concurrenten.

De 78-jarige oud-burgemeester van New York, die de kosten van zijn campagne geheel voor eigen rekening neemt, maakt een snelle opkomst door in de peilingen in heel Amerika. Hij doet bij deze voorverkiezingen voor het eerst mee aan een debat.

Dat wordt rechtstreeks op tv uitgezonden in het hele land en voor veel kiezers is het de eerst kennismaking met Bloomberg in deze rol. Het debat wordt gehouden in de staat Nevada, waar zaterdag voorverkiezingen zijn. Bloomberg is daarbij overigens geen kandidaat.

Zijn tegenstrevers proberen hem neer te zetten als een evenknie van Donald Trump (net als Bloomberg miljardair), die zich met zijn rijkdom toegang probeert te verschaffen tot het Witte Huis. Ook vallen ze hem aan op vrouwvijandige en seksistische uitspraken die hij in het verleden zou hebben gedaan.

Nerveus geworden

Senator Bernie Sanders, die het goed deed bij de eerste voorverkiezingen in de staten Iowa en New Hampshire, richtte zelfs voorafgaand aan het debat al zijn pijlen op Bloomberg, evenals oud-vicepresident Joe Biden. Sanders suggereerde dat Bloomberg niet fit genoeg is om president te worden, Biden had uitgezocht over welke onderwerpen hij tegenstrijdige uitspraken heeft gedaan.

Senator Elisabeth Warren viel Bloomberg in het debat aan op vrouwonvriendelijke uitspraken die hij in het verleden had gedaan, en op zwijgcontracten die sommige vrouwen die werkten voor het door hem opgerichte persbureau moesten ondertekenen. "Misschien vonden ze mijn grappen niet leuk", was het verweer van Bloomberg, die bestreed dat de vrouwen gedwongen werden om geheimhoudingscontracten te tekenen.

Super Tuesday

De harde aanvallen op Bloomberg worden beschouwd als een teken dat zijn concurrenten nerveus zijn geworden van zijn onverwachte opmars. Over iets minder dan twee weken is een belangrijk moment in de voorverkiezingen: op dinsdag 3 maart, 'Super Tuesday', wordt er op één dag in veertien staten gestemd.

Daaronder zijn de grote twee Californië en Texas, met veel inwoners, waar dus winst valt te behalen. De kandidaten die op 3 maart als beste uit de bus komen, hebben een sterke uitgangspositie in het vervolg van de race om de Democratische nominatie.