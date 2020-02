Gynaecologen blijven toch maagdenvlieshersteloperaties uitvoeren

De branchevereniging van gynaecologen blijft in uiterste gevallen toch maagdenvlieshersteloperaties uitvoeren. Dat in tegenstelling tot wat minister De Jong gisteren schreef in een Kamerbrief.

Daarin stond dat met de branchevereniging is afgesproken dat de omstreden vaginale operaties worden stopgezet. Het kabinet vindt het schadelijke praktijken die niet passen bij de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Als de ingrepen alsnog worden uitgevoerd, overweegt het kabinet een verbod.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zou hierop zijn standpunt aanpassen. Maar volgens de medische vereniging wordt alleen de handelswijze voor artsen scherper geformuleerd. Het uitgangspunt blijft: de operatie gebeurt alleen als de veiligheid van de vrouw in het geding is.

"We zijn het eens met de minister dat je deze ingreep niet zou moeten doen", zegt NVOG-voorzitter Jan van Lith. "Maar we moeten wel met vrouwen in gesprek gaan, goede voorlichting geven en vertellen over alternatieven." Het komt volgens hem maar enkele keren per jaar voor dat leden van de branchevereniging de ingreep uitvoeren. De meeste gebeuren bij commerciële privéklinieken.

Naar het buitenland

Een verbod kan volgens de NVOG juist averechts werken. De jonge vrouwen gaan dan voortaan naar het buitenland of naar particuliere klinieken. De beroepsvereniging benadrukt dat de vrouwen die zo'n operatie overwegen het meest gebaat zijn bij goede informatie en voorlichting.

Precieze cijfers zijn er niet, maar vermoedelijk informeren elk jaar duizenden vrouwen in Nederland naar de mogelijkheid van een ingreep, waardoor ze tijdens de huwelijksnacht 'zeker zullen bloeden'. Waarschijnlijk laten honderden vrouwen zich daadwerkelijk behandelen.

Veel artsen hebben bezwaar tegen het uitvoeren van dergelijke operaties, omdat het maagdenvlies feitelijk niet bestaat en een hersteloperatie dus niet aan de orde is.

In de video hieronder legt NOS op 3 uit hoe de wereld achter maagdenvlieshersteloperaties in elkaar zit. En komt een jonge vrouw aan het woord die door haar ouders gedwongen werd zo'n operatie te ondergaan: