Nederland wil EU-bezuiniging op landbouw, onbespreekbaar voor Frankrijk

Nederland wil dat er geen cent extra naar de Europese Unie gaat. Dat zal morgen de inzet zijn tijdens een speciale EU-top in Brussel. Er kan best bezuinigd worden vindt het kabinet; bijvoorbeeld op de landbouwuitgaven.

De EU geeft in totaal 383 miljard euro uit aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Frankrijk slokt daar een zesde deel van op: ruim 63 miljard euro.

Daar kan best wat van af, vindt het Nederlandse kabinet. Maar in Frankrijk denken de boeren daar heel anders over. Ook de Franse landbouwminister Amélie de Montchalin moet er niet aan denken. Zij zegt dat de Franse boeren het geld uit Brussel nodig hebben.

'Solidariteit is basis van EU'

Een van die boeren is Arnold Puech d'Alissac. Hij heeft een gemengd bedrijf met koeien, kippen en akkerland vlakbij Rouen in Noord-Frankrijk.

"Het gaat om solidariteit", legt hij uit. "De basis van de Europese Unie is solidariteit. De mensen in Amsterdam hebben meer geld en daar betalen ze de voorzieningen voor de mensen in Zwolle van. Zo gaat het ook in Europa."

Puech d'Alissac vertelt waarom zijn bedrijf het niet zou redden zonder subsidie van de EU: