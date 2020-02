Tilapia en meerval 10.000 jaar geleden op het menu bij Sahara-bewoners

Vis, met name meerval en tilapia, stond 10.000 jaar geleden op het menu van de bewoners van de Libische Sahara. Dat schrijven onderzoekers uit Italië en België vandaag in het vaktijdschrift voor biologie Plos One.

Bij opgravingen in de archeologische vindplaats Takarkori, in het zuidwesten van Libië, hebben onderzoekers van de Sapienza Universiteit van Rome duizenden fossiele visgraten gevonden. "In die tijd had de Libische Sahara een heel ander klimaat", vertelt Wim van Neer van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Onder zijn leiding zijn de gevonden dierenresten onderzocht.

Meren en rivieren

Van Neer: "Het was toen veel vochtiger dan vandaag de dag." De Sahara was in die tijd geen woestijn. Het is nu moeilijk voorstelbaar, maar zo'n 5000 jaar voor Christus was hier een gevarieerd landschap met meren, rivieren en savanne-achtige vlaktes.

Volgens Van Neer kwamen in de meren en rivieren vooral meerval en tilapia voor. "Dat is niet verwonderlijk", zegt hij. "Het water in de rivieren was warm en zuurstofarm. De beide vissoorten zijn goed bestand tegen deze extreme omstandigheden." Met name meerval kan goed overleven in zulke omstandigheden, omdat die extra ademhalingsorganen heeft.