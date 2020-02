Roep in Tweede Kamer om terugkeer ministerie van Volkshuisvesting

Regeringspartij CDA en de oppositiepartijen SP en PvdA willen dat er weer een zelfstandig ministerie van Volkshuisvesting of Wonen komt. De partijen denken dat dit kan helpen om voortvarender het grote woningtekort in Nederland aan te pakken.

"Het is tijd dat er weer een ministerie van Volkshuisvesting komt die het heft in handen neemt en kan doorpakken", zei CDA-Kamerlid Ronnes in het debat over een betere en snellere aanpak van de woningnood.

Het eerste kabinet-Rutte heeft in 2010 het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) opgeheven. Het onderwerp woningbouw werd ondergebracht bij meerdere ministeries. Dat heeft tot gevolg gehad dat er met minder slagkracht is gebouwd, erkent Ronnes.

Wooncrisis

Nu doet minister Van Veldhoven het woonbeleid erbij, naast tal van andere onderwerpen. De SP is zeer kritisch over het kabinet, dat erop vertrouwt dat de vrije markt zorgt voor de snelle bouw van betaalbare woningen.

"Er is een blind geloof in de vrije markt. Nu kampen we met een diepe wooncrisis die we niet oplossen met pleisters plakken", aldus SP-Kamerlid Beckerman. "Er moet weer een eigen ministerie komen en daar moet gewerkt worden aan een Deltaplan wonen."

In het debat spreken meerdere partijen over een "wooncrisis", waar het rijk meer "regie" op moet nemen. Er moeten elk jaar 75.000 woningen bijgebouwd worden, maar veel nieuwbouwprojecten komen niet van de grond. Gemeenten hebben moeite om goede bouwlocaties te vinden en bouwbedrijven kunnen moeilijk personeel vinden.

Beleidsproza

De oppositiepartijen vinden allemaal dat het kabinet jarenlang te weinig heeft gedaan. "Waar blijven de daden", zegt Kamerlid Azarkan van Denk, dat vindt dat er vooral rapporten zijn geschreven en onderzoeken zijn gedaan. "Het is beleidsproza om de eigen verantwoordelijkheid te verhullen." Ook regeringspartij CDA is kritisch. "De BV Nederland heeft gefaald in het bouwen van betaalbare woningen", zei Ronnes.

De regeringspartij VVD maakt zich wel zorgen over het grote woningtekort, maar neemt het op voor het kabinet. "Het beeld van stilstand werp ik verre van me", aldus VVD'er Koerhuis.

Minister Van Veldhoven maakte gisteren bekend dat ze "nog steviger" gaat inzetten op het bijbouwen van woningen.