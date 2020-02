Rapper Pop Smoke thuis doodgeschoten bij overval

Bij een nachtelijke roofoverval in zijn huis in Los Angeles is rapper Pop Smoke doodgeschoten, melden Amerikaanse media. Bashar Jackson, zoals hij eigenlijk heette, was 20 jaar. Van de overvallers ontbreekt elk spoor.

Pop Smoke, oorspronkelijk afkomstig uit de wijk Brooklyn in New York, brak afgelopen jaar door met het nummer Welcome to the party. Hij werd gezien als groot talent.

Gevestigde namen als Cardi B en Nicki Minaj verklaarden zich fan van de jonge rapper en hij kreeg een platencontract bij een groot label. Zijn eerste album, Meet the Woo, is tot nu toe wereldwijd zo'n 280 miljoen keer gestreamd.

Welcome to the party werd een grote hit voor Pop Smoke: