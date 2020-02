Man die op Facebook dreigde met aanslag op moslims krijgt celstraf

Een man uit Marknesse die vorig jaar op Facebook dreigde moslims dood te schieten, is veroordeeld tot een celstraf van 90 dagen, waarvan 75 voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan poging tot bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Hij verwees in zijn bericht naar de aanslag in Nieuw-Zeeland die kort daarvoor gepleegd was en waarbij vijftig mensen werden gedood. "Tomorrow I do the same. I buy a gun I kill every fucking moslim", schreef hij in het bericht waarin hij aangaf het geweldig te vinden wat er in Christchurch was gebeurd.

Zijn moeder maakte zich zorgen en belde de politie. Niet veel later werd hij opgepakt en schreeuwde hij tegen de agenten die hem aanhielden dat hij veertig moslims wilde "afknallen".

Alcoholprobleem

De man (33) verklaarde dat hij tijdens het plaatsen van het Facebookbericht en zijn aanhouding onder invloed was van alcohol. Hij was naar eigen zeggen niet van plan om de aanslag uit te voeren, het was een schreeuw om hulp.

Deskundigen hebben bij de man inderdaad een alcoholprobleem vastgesteld. Ook heeft hij grote moeite met het uiten van zijn emoties. Van rechts-extremistisch gedachtegoed is volgens de onderzoekers geen sprake.

De rechtbank legt een proeftijd van drie jaar op en verplicht de man een behandeling te ondergaan. Hij mag geen alcohol meer drinken en komt onder toezicht van de reclassering.