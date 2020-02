Gevangenisstraf voor fraude bij woningstichting in Limburg

Een voormalig directeur van een woningstichting in Limburg moet de gevangenis in voor fraude. De man (44) kreeg een celstraf van vijftien maanden opgelegd, waarvan vijf voorwaardelijk. De woningstichting werd in totaal voor 370.000 euro benadeeld.

Zijn vader (77), die voor hem directeur was van Vitaal Wonen, kreeg ook een straf opgelegd. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een taakstraf van tachtig uur. Hij was van 1994 tot 2007 directeur van de woningstichting.

Zijn werkzaamheden werden daarna overgenomen door zijn zoon. Die werd na een fraudeonderzoek bij het bedrijf in 2013 op staande voet ontslagen. Uit het onderzoek bleek dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Er volgde ook een inval in zijn woning en op vier andere plekken, waaronder het huis van zijn vader, meldt 1Limburg.

Te veel salaris, spookfacturen

Drie jaar lang heeft de man zichzelf te veel salaris laten uitkeren. Ook liet hij privé-uitgaven betalen door de woningstichting. Om te voorkomen dat iemand daarachter kwam, vervalste hij de boekhouding van het bedrijf.

De man betaalde daarnaast zijn vader, die na zijn pensioen onder meer adviseur bleef bij het bedrijf, een veel hoger tarief dan met de Raad van Toezicht was afgesproken. Ook kreeg hij geld voor werkzaamheden die hij helemaal niet had gedaan.

Minst bedeelden

De rechtbank vindt dat het gedrag van de directeur van een woningstichting onberispelijk hoort te zijn. "Juist omdat een woningstichting zich richt op de sociale woningbouw en de volkshuisvesting voor de minst bedeelden in de samenleving." Volgens de rechtbank is het "moeilijk te begrijpen" en "zeer verwerpelijk" dat de directeuren de stichting financieel voor tonnen hebben benadeeld.

De 44-jarige man heeft naast zijn celstraf ook een andere straf opgelegd gekregen. Hij mag vijf jaar lang niet als directeur of bestuurder van een instelling voor volkshuisvesting werken.