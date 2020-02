Inspectie wil verbod op 15-jarige maaltijdbezorgers

Nu is het zo dat 15-jarige kinderen in weken dat ze naar school gaan niet voor 07.00 uur en na 19.00 uur 's avonds mogen werken, en ook niet meer dan twee uur per dag. Het maximum aantal uren per week is 12. Ook mogen zij alleen 'lichte' arbeid doen. Dat wil zeggen: werkzaamheden die geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid. Maar die regels worden dus vaak overtreden.

Het onderzoek van de Inspectie was gericht op restaurants die eigen bezorgers in dienst hebben. Bij platforms als Thuisbezorgd.nl, Uber Eats en Deliveroo mag je alleen werken als je 16 jaar of ouder bent.