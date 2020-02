Slob wil 100 miljoen extra voor basisonderwijs grote steden

Minister Slob wil dat er zo'n 100 miljoen euro extra komt voor het basisonderwijs in de vijf grote gemeenten waar het lerarentekort het grootste is. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben al noodplannen klaarliggen, Utrecht en Almere werken daar nog aan.

Slob wil dat die plannen ook kunnen worden bekostigd. "Daar ga ik voor", zei hij in een debat in de Tweede Kamer. Hij wil het geld op korte termijn regelen in het kabinet.

Een van de meest in het oog springende plannen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is om leerkrachten een dag of dagdeel niet voor de klas te zetten, zodat zij andere dingen kunnen doen. De leerlingen krijgen dan alternatieve lessen van mensen zonder onderwijsbevoegdheid, bijvoorbeeld muziek- of sportlessen. Daarvoor is extra geld nodig.