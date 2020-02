Staat een van de helderste sterren aan hemel op punt te ontploffen?

Al maanden breken astronomen hun hoofd over Betelgeuze. Die megaster is sinds jaar en dag als een van de helderste sterren een ijkpunt aan de sterrenhemel. Maar in minder dan een jaar tijd is Betelgeuze ruim een derde van zijn helderheid kwijt. Het hemellichaam lijkt zelfs van vorm te veranderen. Staat de ster op het punt te ontploffen of hangt er simpelweg even een gordijn voor?

Wetenschappers hopen voornamelijk op dat eerste. Betelgeuze, de opvallende ster met oranje gloed in het sterrenbeeld Orion, is een zogenoemde rode superreus. Aan het einde van het leven van zo'n ster volgt een supernova. Oftewel een enorme explosie, die zelfs vanaf de aarde met het blote oog waarneembaar kan zijn.

Het staat vast dat Betelgeuze gaat ontploffen. "In ieder geval tussen nu en 100.000 jaar", zegt sterrenkundige Alex de Koter, die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam. Sterker: de reuzenster is misschien zelfs al verdwenen. Betelgeuze staat naar schatting op 700 lichtjaren van de aarde. Dus alles wat nu wordt waargenomen, heeft in de late middeleeuwen plaatsgevonden.

Het dimmen van Betelgeuze, waargenomen met telescopen van Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili: