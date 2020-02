Nieuw incident bij Harsco op terrein Tata, harde knal gehoord

Inwoners van Wijk aan Zee zijn vanmorgen opgeschrikt door een harde knal. Die kwam van slakverwerker Harsco op het terrein van staalbedrijf Tata Steel. Er zijn geen gewonden. Wel is sprake van materiële schade, laat een woordvoerder van Harsco weten.

De explosie was even na 10.30 uur. Waardoor de knal werd veroorzaakt, is niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Veel mensen hebben de explosie gehoord. Zo ook de woordvoerder van Harsco. "Het was echt een harde knal. Het is niet de dagelijkse gang van zaken."

Harsco, een belangrijke partner van Tata Steel, verwerkt restproducten die vrijkomen bij de productie van staal.

Nog nooit meegemaakt

Ook anderen schrokken van het geluid. "Dit heb ik de 40 jaar tijd dat ik hier woon nog nooit meegemaakt", schrijft iemand uit Wijk aan Zee op Facebook. Een ander laat weten dat mensen hun pui en huis "voelden schudden op de grondvesten". Een kapster, die aan het werk was in haar zaak in het dorp zegt bij NH Nieuws dat de deuren bonkten en ramen trilden. "We dachten dat het een explosie bij Tata was."

Bij de explosie kwam stof vrij. Volgens Harsco was het niet veel. Het spul daalde binnen tien of twintig meter weer neer op het eigen terrein.