Lachgas in de ban bij TT Assen

Tijdens de TT in Assen is de verkoop of het gebruik van lachgas verboden. Het verbod geldt vijf dagen lang, niet alleen in Assen zelf maar ook op het festivalterrein en op de campings.

"Lachgas wordt vooral in groepsverband in de openbare ruimte gebruikt. Dat levert een dreigende sfeer op, waardoor omstanders zich onveilig voelen", motiveert het college van burgemeester en wethouders het verbod bij RTV Drenthe.

5 ballonnen voor 10 euro

Burgemeester Marco Out zei vorig jaar al dat hij zich ergerde aan kroegen die tijdens de het motorsportevenement lachgas aanboden met teksten als "5 ballonnen voor 10 euro".

Niet alleen de politie, ook het Wilhelminaziekenhuis Assen en de stichting TT Week hadden hun handen vol aan de gevolgen, aldus het college. Het ziekenhuis noemt lachgas na drank en drugs "de derde kwaal die zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp tijdens de toch al drukke TT Nachten".

Ook zorgen "omvallen, duwen en afwijkend gedrag in een menigte voor een aanzienlijk risico", zegt het gemeentebestuur. Het risico op ongelukken is groot, doordat de gebruikers van het lachgas roekeloos worden, vallen of zelfs tijdelijk hun bewustzijn verliezen. "In het verkeer en op straat kan dit tot gevaarlijke situaties leiden", aldus het college.

In de binnenstad van Assen geldt sinds 1 januari al een verbod op de verkoop van lachgas in de horeca. Het college breidt dat nu uit naar het hele TT festivalterrein van woensdag 24 juni 19:30 uur tot maandag 29 juni 8:00 uur. De TT trok vorig jaar ruim 167.000 bezoekers, van wie ruim 100.000 voor het racespektakel zelf.