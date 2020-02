Opnieuw meer verkeersdeelnemers op verplichte huftercursus

Het aantal verkeersdeelnemers dat verplicht op cursus moet wegens risicovol rijgedrag blijft stijgen. Vorig jaar kregen 2005 auto-, motor- en brommerbestuurders een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer opgelegd. In 2018 waren dat er 1910, een jaar daarvoor nog 1725, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheid.

De cursus is onder meer verplicht voor bestuurders die in één rit twee keer of vaker op een overtreding zijn betrapt en voor auto- en motorbestuurders die binnen de bebouwde kom meer dan 50 kilometer per uur te hard hebben gereden.

De cursus bestaat uit een persoonlijk gesprek met een trainer en een training van één dag en twee dagdelen, verspreid over een periode van zeven weken.

Uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) waar EenVandaag uit citeert, blijkt dat 49 procent van de deelnemers binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. 97 procent van de EMG-cursisten is man.