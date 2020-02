Minister Blok op weg naar Saudi-Arabië en Iran

Minister Blok van Buitenlandse Zaken bezoekt de komende dagen de Golfregio. Het ministerie laat weten dat hij in Saudi-Arabië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten het gesprek zal aangaan over de spanningen in de regio. "Een veilige Golf is van groot politiek en economisch belang voor ons", zegt Blok.

Als eerste landt de minister in de Saudische hoofdstad Riyad. Daar zal hij gesprekken voeren met onder anderen zijn ambtgenoot Faisal en minister van Staat Jubeir. Behalve over het verminderen van de regionale spanningen zal het gesprek ook gaan over de mensenrechten en de positie van vrouwen in Saudi-Arabië, laat Buitenlandse Zaken weten.

In november bracht Jubeir een bezoek aan Nederland. Blok liet toen weten dat hij behalve over internationale veiligheidszaken ook de zaak van de Saudische schrijver en vrouwenrechtenactivist Loujain al-Hathloul, en andere activisten, had besproken. Ook de zaak van de in het Saudische consulaat in Istanbul vermoorde journalist Jamal Khashoggi bracht Blok naar eigen zeggen ter tafel.

Amnesty International uitte rond het bezoek van Jubeir kritiek op het Nederlandse beleid. "De bilaterale reactie van Nederland op deze toenemende repressie heeft zich de afgelopen jaren beperkt tot het "delen van zorgen" met de Saudische autoriteiten", stelde de mensenrechtenorganisatie vast.