Wekdienst 19/2: nieuw boerenprotest en vervolg proces Caloh Wagoh

Wat heb je gemist?

Steeds meer bedrijven vestigen zich in Nederland vanwege de brexit. Afgelopen jaar deden 78 bedrijven dat, ruim twee keer zoveel als in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken.

Het gaat om bedrijven die zijn verplaatst van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, en om bedrijven die bijvoorbeeld vanuit Azië komen en zich vanwege de brexit in Nederland vestigen in plaats van in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat vooral om it-bedrijven, mediabedrijven en zakelijke dienstverleners.