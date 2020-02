Duizenden boeren in Den Haag verwacht, nog geen grote verkeersproblemen

Het protest in Den Haag is op de Koekamp, naast het Malieveld. De boeren mogen van Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag niet zoals eerder op het Malieveld protesteren. Bij de eerdere protesten is veel schade aangericht aan de ondergrond en die schade is nog niet voldoende hersteld. Legervoertuigen moeten voorkomen dat boeren hun trekkers naar plekken rijden waar ze niet mogen komen.

Bij de eerdere boerenprotesten in oktober en december ontstonden veel files. Het Openbaar Ministerie gaf later toe dat het beter had moeten handhaven.