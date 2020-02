'Gezondheid kinderen onder druk door commercie en klimaat'

De gezondheid en ontwikkeling van kinderen staan wereldwijd onder druk door de klimaatverandering en het promoten van ongezond eten. In een gezamenlijk rapport zeggen Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en medisch tijdschrift The Lancet dat kindermarketing de consumptie van fastfood, suikerhoudende dranken, alcohol en tabak stimuleert.

In het onderzoek is door tientallen experts gekeken naar de situatie van kinderen in 180 landen. Ze hebben een wereldwijde index opgesteld van gezondheid, onderwijs en voeding. Ook de impact van de uitstoot van broeikasgassen is meegewogen; dat is vooral een factor in rijkere landen. Geen enkel land beschermt de gezondheid, leefomgeving en toekomst van kinderen optimaal, stellen de onderzoekers.

De meeste kans op overleven en een hoog welzijn hebben kinderen Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland. Onderaan de lijst staan landen als Somalië, Niger en Mali. Zo'n 250 miljoen jonge kinderen lopen het risico zich niet goed te kunnen ontwikkelen door armoede en groeiachterstanden.

De landen met de beste prestaties op het gebied van welzijn scoren vaak ook hoog als het gaat om CO2-uitstoot. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de VS, Australië en Saoedi-Arabië, die alle drie in de top 10 staan van landen met de hoogste uitstoot.