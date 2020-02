Politie geeft details bombrieven: handtekening, souvernirzakjes en batterijen

De politie heeft details bekendgemaakt van de recent naar bedrijven gestuurde bombrieven. In het programma Opsporing Verzocht toonde de politie de handtekening in de brief, een soort batterijen en souvenirzakjes die de afperser gebruikt. Voor de tip die naar de dader leidt, is 15.000 euro uitgeloofd.

Sinds eind vorig jaar worden er dreig- en bombrieven naar bedrijven gestuurd. Het gaat om een afperser, die vraagt om een betaling in bitcoins. Onder andere bij het hoofdkantoor van de ING ging een brief vorige week af. Er zijn geen gewonden gevallen.

De afperser ondertekent de brieven met een bijzondere handtekening. Het is een rij horizontale streepjes, twee schuine streepjes en daarna weer een rij horizontale streepjes.