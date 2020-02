Morgen opnieuw boerenprotest, eerste trekkers al in Den Haag

De boeren zijn boos over de maatregelen die het kabinet neemt om de stikstofuitstoot te reduceren. Volgens de boeren zijn er andere manieren dan het uitkopen van boerenbedrijven om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Donderdag komt het Mesdagfonds-Zuivelfonds namens de boeren met een alternatieve berekening van de stikstofdata van het RIVM. FDF organiseert het protest bewust de dag ervoor, zodat de actie niet afleidt van de cijfers die donderdag gepresenteerd worden.

Niet op het Malieveld

Tijdens eerdere boerenprotesten in oktober en december ontstonden veel files. Het Openbaar Ministerie gaf later toe dat het beter had moeten handhaven. Om discussie over de trekkers te voorkomen heeft Farmers Defence Force een gedragscode opgesteld. Daarin roepen ze deelnemers op om niet met trekkers over de snelweg naar Den Haag te rijden. Een deel van de demonstranten komt met bus of trein naar het protest.

De boeren mogen van Staatsbosbeheer en de gemeente Den Haag niet protesteren op het Malieveld. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat weten dat ze geen trekkers willen op het Malieveld omdat de herstelwerkzaamheden nog niet zijn afgerond en er binnenkort allerlei evenementen gepland staan. De demonstratie is daarom op het naastgelegen Koekamp. In de gedragscode vraagt FDF deelnemers zich aan die afspraak te houden.