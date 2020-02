Mensenrechtengroep wil meldpunt voor bedreigde activisten

Een Haagse mensenrechtenorganisatie wil dat de overheid een meldpunt opent waar bedreigde activisten kunnen aankloppen voor hulp en advies. The Hague Peace Projects zegt dat buitenlandse mensenrechtenactivisten in Nederland regelmatig worden geïntimideerd, bedreigd of zelfs aangevallen. Dat zou gebeuren door mensen die worden aangestuurd door het land van herkomst.

De organisatie heeft daarover gesproken met vijftien activisten, onder wie de Pakistaanse blogger Ahmad Waqass Goraya die begin deze maand in Rotterdam werd mishandeld. Een Congolese activist zegt dat hij of zij tweemaal bijna werd overreden. Ook vertelt de Palestijnse Nederlander die een rechtszaak tegen Israël aanspande vanwege een bombardement op Gaza dat de remmen van zijn auto zijn doorgesneden.

The Hague Peace Projects zegt dat deze mensen zich in Nederland niet vrij voelen om zich kritisch te uiten over hun land van herkomst. Een centraal meldpunt helpt de overheid volgens de organisatie om zicht te houden op buitenlandse dreiging en snel actie te ondernemen.