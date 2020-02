KNVB start onderzoek naar neerslaan jeugdtrainer

De openbaar aanklager van de KNVB is een tuchtrechtelijk onderzoek gestart naar een incident waarbij een jeugdtrainer is neergeslagen. Dat gebeurde zaterdag in een jeugdwedstrijd tussen Spero uit Elst en een OVC'85 uit Oosterbeek.

Op beelden van VoetbalTV is volgens Omroep Gelderland duidelijk te zien dat de scheidsrechter de jeugdtrainer neerslaat. De leidsman haalde vermoedelijk uit, nadat de jeugdtrainer hem tussen zijn benen had gegrepen.

Het ging volgens getuigen mis toen de scheidsrechter twee rode kaarten aan het team uit Oosterbeek gaf. De trainer van de Oosterbeekse jeugdvoetballers liep daarop het veld in, waarna er een ruzie uitbrak. De scheidsrechter werd na het incident door jeugdspelers van het team uit Elst en omstanders in bescherming genomen. De wedstrijd werd gestaakt.

Onderzoek

De KNVB zegt dat de onafhankelijke aanklager een tuchtrechtelijk onderzoek is gestart. Mogelijk krijgen de betrokkenen een schikkingsvoorstel of wordt de tuchtcommissie ingeschakeld.