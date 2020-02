Imanuelle Grives over aanhouding: wilde persoonlijke problemen ontlopen

Actrice Imanuelle Grives heeft in een interview met de Volkskrant een toelichting gegeven op haar aanhouding vorig jaar in België voor drugshandel en drugsbezit. Grives werd op de derde dag van het muziekfestival Tomorrowland bij de kaartcontrole aangehouden wegens drugsbezit.

De aanhouding was groot nieuws. Wat de zaak verergerde was het excuus dat ze bij de Belgische rechtbank naar voren bracht: ze zou zich hebben willen voorbereiden op haar rol in een gangsterfilm.

"Komt het voor honderd procent door die rol? Nee", zegt ze nu. "Komt het voor nul procent door die rol? Nee, ook niet. Het is niet helemaal onwaar, maar het kwam door een combinatie van factoren", zegt ze nu.

"Het was meer de sfeer die eromheen hangt. Ik ben heel nieuwsgierig. Soms iets te veel, helaas...Ik speelde met de gedachte om in character te gaan als iemand me zou aanspreken, dat leek me spannend en ondeugend."

Persoonlijke problemen

Achteraf gezien hield ze zichzelf naar eigen zeggen voor de gek om persoonlijke problemen te ontlopen, vooral die in de relatiesfeer. "Was het echt nodig voor mijn voorbereiding? Nee, natuurlijk niet. Mijn doel was om zo ver mogelijk van mezelf af te zijn. Om niet mijn frustraties te voelen, mijn angsten. Mijn pijn."

Bij haar aanhouding had Grives 1 gram cannabis, vijf 2c-B-pillen, dertig xtc-pillen, 2 gram ketamine en 10 gram cocaïne bij zich. Op haar kamer vond de politie nog eens 77 xtc-pillen, 1 gram cannabis, 11 gram cocaïne, 1,8 gram hasj, 11 gram amfetamine, 9 gram ketamine, 3,5 gram mdma en een flesje ghb.

In november veroordeelde de rechtbank in Antwerpen haar tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk en een boete van 2000 euro. Ze heeft 52 dagen in voorlopige hechtenis uitgezeten voordat ze in september voorwaardelijk werd vrijgelaten. Ze moet nog een keer terug naar België om zes dagen met een enkelband in een huis door te brengen.

De gangsterfilm Suriname waarin Grives zou spelen, gaat deze week in première.