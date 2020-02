Vader Julian Assange: uitlevering VS staat gelijk aan doodvonnis

De vader van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, John Shipton, maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn zoon. De kans bestaat dat Assange wordt uitgeleverd aan de VS die hem wil berechten wegens spionage. "Een uitlevering aan de Verenigde Staten gelijk staat aan een doodvonnis", zegt Shipton in een interview met BBC. Op 24 februari komt het uitleveringsverzoek in een hoorzitting aan de orde.

"De continue angst waar Julian inmiddels tien jaar in leeft heeft hem beschadigd", zegt hij. "Ik kan mij voorstellen dat hij zich nu heel veel zorgen maakt."

Assange is op achttien punten aangeklaagd. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij in totaal 170 jaar cel krijgen. Hij zou onder meer klokkenluider Chelsea Manning hebben bij het publiceren van informatie over de oorlog in Irak. In 2010 zijn duizenden geheime documenten openbaar gemaakt.

Gezondheid gaat vooruit

Overigens is er wel een lichtpunt voor Assange, zegt collega en woordvoerder Kristinn Hrafnsson die nu WikiLeaks leidt. Hij zit niet langer in eenzame opsluiting in de Belmarsh-gevangenis in Londen en zijn gezondheid gaat vooruit. Volgens hem is Assange door de bijstand van zijn juridische team, de steun van het grote publiek en andere gevangenen opgeknapt.

In november vorig jaar sloegen 60 artsen nog alarm dat zijn gezondheid zo slecht was dat hij kon sterven in de gevangenis.