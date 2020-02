Kamer wil compensatie voor vuurwerkbranche

De Tweede Kamer wil dat kleine handelaren toch compensatie krijgen voor het aanstaande vuurwerkverbod. Vanaf de komende jaarwisseling mogen er geen knalvuurwerk en vuurpijlen meer worden afgestoken. Op vragen uit de Kamer of het kabinet de branche een vergoeding wil geven, antwoordden premier Rutte en minister Van Veldhoven eerder dat ze dat niet van plan zijn. Het kabinet sprak van ondernemersrisico en benadrukte dat de vuurwerkbranche het verbod toch ook wel enigszins had kunnen zien aankomen.

Met name VVD en PVV maakten zich hard voor een vergoeding. Aanvankelijk leek daar geen meerderheid voor in de Kamer, maar nadat een VVD-motie iets was aangepast, bleek er toch steun voor te zijn.

Buiten de VVD stemden ook de regeringspartijen CDA en ChristenUnie voor, net als de oppositiepartijen PVV, 50Plus en Forum voor Democratie en ex-VVD'er Van Haga. In de motie staat dat het kabinet met kleine handelaren moet praten over een eenmalige tegemoetkoming. Daarvoor zou 3 miljoen euro moeten worden uitgetrokken. De bewindslieden zouden ook moeten kijken hoe ze de branche kunnen helpen om van de restvoorraden af te komen.

Het kabinet moet nog op de wens van de Kamer reageren.