Grapperhaus: weinig gevolgen vervanging Oekraïense aanklagers MH17

Minister Grapperhaus denkt dat de gevolgen van de vervanging door Oekraïne van de officieren van justitie in het MH17-proces beperkt zijn. In het vragenuur in de Tweede Kamer zei hij dat hij vertrouwen heeft in de procesgang: "Het onderzoeksdossier is up-to-date." Volgens Grapperhaus blijft Oekraïne een betrokken partner van het Joint Investigation Team (JIT) en doet de personele wisseling daar niets aan af.

Zondag kwam naar buiten dat de Oekraïense aanklagers die betrokken waren bij het MH17-onderzoek uit hun functie zijn gezet. Onder hen zijn ook de twee officieren die namens Oekraïne in het JIT zitten.

Betekenis voor het onderzoek

De regeringspartijen CDA en D66 maken zich zorgen over de gevolgen van die maatregel voor de voortgang van het proces. CDA-Kamerlid Van Dam zei dat "dit toch betekenis moet hebben voor het onderzoek." Van Dam had het nieuws liever ook van de minister zelf gehoord. Nu kwam het naar buiten via NRC.

Grapperhaus zei dat een van de twee Oekraïense officieren als bijzonder adviseur bij het JIT betrokken blijft en dat daarin nog twee andere mensen worden aangesteld. Hij erkende dat Justitie al eerder van de wisseling op de hoogte is gebracht, maar omdat de Oekraïeners zeiden dat de continuïteit van het MH17-proces gewaarborgd zou blijven, is dat niet apart aan de Kamer gemeld.

De minister benadrukte dat Oekraïne in het onderzoek tot nu toe "een voorbeeldige rol" heeft gespeeld. Het openbare proces in Nederland tegen de MH17-verdachten begint op 9 maart.