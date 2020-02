Justitie in beroep tegen vrijspraak 'tattookillers'

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de zogenoemde 'tattookillers'. Justitie zegt dat het viertal achter de moord op Onno Kuut zit, maar de rechtbank oordeelde deze maand dat er te weinig bewijs is.

Kuut werd in maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Hij is vrijwel zeker met een mes om het leven gebracht. Het moordwapen is nooit gevonden. Alles wijst volgens het OM op een afrekening in het criminele circuit.

Het OM denkt dat Kuut deel uitmaakte van de zogenoemde 'tattookillers'. Hij had net als de andere leden van de groep grote Chinese symbolen op zijn rug getatoeëerd staan. Volgens het OM vormen de tattookillers een moordeskader. Kuut zelf zou ook betrokken zijn geweest bij een dubbele moord.

Onvoldoende bewijs

Volgens de rechtbank zijn er wel aanwijzingen dat de vier tattookillers betrokken waren bij de moord op Onno Kuut, maar zijn die niet voldoende voor een veroordeling. De verdachten hebben tijdens het proces niets gezegd. Het OM had levenslang tegen de vier geëist.

Een van de verdachten, Cor P., is voortvluchtig en wordt nog steeds gezocht. Hij knipte zijn enkelband door toen hij voorwaardelijk vrijgelaten was in een andere zaak. Mogelijk zit hij nu in het buitenland.