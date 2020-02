Grote studie bevestigt: ouderen en zieken lopen meeste risico bij coronavirus

Uit de studie blijkt dat ziekenhuispersoneel een vergroot risico loopt. 3000 hulpverleners zijn besmet met het virus. Cijfers binnen de studie zijn tot 11 februari verzameld; tot dan waren vijf hulpverleners aan het virus overleden.

Vandaag werd bekend dat ook een ziekenhuisdirecteur in Wuhan aan de gevolgen van het virus is bezweken. Eerder deze maand overleed de arts die als een van de eersten alarm sloeg over het coronavirus. Zijn dood maakte veel los in China.

Het grootste deel van het medisch personeel dat besmet raakt werkt in de provincie Hubei, de regio die het zwaarst getroffen is. "Je ziet dat de uitbraak in Hubei, en vooral in Wuhan, ernstiger verloopt met meer fatale gevolgen", zegt Koopmans. "Maar in die regio hebben ze ook een voorsprong." Daar is de uitbraak begonnen en is er aanvankelijk aarzelend gereageerd.

Genezen

Over het algemeen domineren de sterf- en besmettingscijfers de berichtgeving over het coronavirus. Toch wordt er ook steeds meer duidelijk over het "mildere deel van het spectrum", zegt Koopmans. Zo genezen er ook veel mensen. Van de wereldwijd 73.336 besmettingen hebben nu 12.968 mensen de virusinfectie (Covid-19) achter de rug.