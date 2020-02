Adviseur premier Johnson weg na beschuldigingen van racisme en seksisme

Andrew Sabisky, een omstreden adviseur van de Britse premier Johnson, is opgestapt, meldt Downing Street. Hij zat er nog maar net en ziet zich gedwongen op te stappen na een storm van kritiek vanwege berichten die hij in het verleden op blogs en sociale media plaatste.

Sabisky was aangesteld door Johnsons belangrijkste adviseur, Dominic Cummings. Die had "buitenbeentjes en gekken" opgeroepen te solliciteren naar banen bij de Britse regering.

Britse media doken afgelopen tijd in het verleden van de 27-jarige Sabisky en brachten daar verhalen over naar buiten. Onder meer een tweet uit 2019 werd aangehaald. Daarin schreef Sabisky dat vrouwensport meer lijkt op de Paralympische Spelen dan op mannensport.

Ook suggereerde Sabisky in 2014 in een reactie onder een blogbericht dat zwarte Amerikanen een lager gemiddeld IQ hebben dan witte Amerikanen. In een andere reactie op een ander blog schreef hij datzelfde jaar dat er "uitstekende redenen zijn om te denken dat de radicale verschillen in intelligentie meestal van genetische oorsprong zijn".

Sabisky noemt aandacht waanzin

Labour, de SNP en de liberaal-democraten vonden dat de adviseur moest vertrekken. Downing Street heeft de uitspraken niet veroordeeld. De zwarte staatssecretaris Kwasi Kwarteng reageerde wel. Hij noemde Sabisky's opmerkingen racistisch en totaal onacceptabel. "Ik denk dat we moeten voorkomen dat er racisten op Nummer 10 (Downing Street) binnenkomen, of waar hij dan ook werkte."

In een inmiddels verwijderde tweet noemde Sabisky de media-aandacht voor zijn uitspraken "waanzin". Hij zegt opgestapt te zijn om de overheid niet verder af te leiden. "Ik hoop dat Downing Street nog meer mensen met goede geopolitieke competenties inhuurt en dat de media leren om te stoppen met selectief citeren."