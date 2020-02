Britse megabank HSBC schrapt wereldwijd 35.000 banen

De Britse bank HSBC zet het mes in het bankbedrijf. De in Londen gehuisveste bank gaat stevig reorganiseren en de komende drie jaar verdwijnen 35.000 banen. Bij HSBC, dat vooral actief is Azië, werken wereldwijd nu nog 235.000 mensen. De kosten moeten met 4,5 miljard dollar per jaar omlaag.

De reorganisatie komt niet uit de lucht vallen. HSBC raakte de laatste jaren in het slop en heeft flink last van de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog en de onrust in Hongkong, een pilaar van de bank. De uitbraak van het coronavirus heeft de situatie verder verslechterd.

De bank heeft in verband met de problemen het bedrijf voor 7 miljard dollar afgewaardeerd. De winst is daardoor vorig jaar gehalveerd naar 6 miljard dollar. "Delen van het bedrijf leveren geen acceptabele rendementen. We hebben daarom een herzien plan om de opbrengsten voor beleggers te vergroten", aldus interim-topman Noel Quinn. De investeringsbank moet afslanken, vooral in de Verenigde Staten en Europa, waarbij ter waarde van 100 miljard dollar aan bezittingen wordt afgestoten.

Grootste van Europa

HSBC, voluit de Hongkong and Shanghai Banking Corporation, werd in 1865 in Shanghai opgericht door Britten om de Britse handel in Azië te financieren en groeide uit tot een van de grootste financiële instellingen, de grootste in Europa en de nummer zes in de wereld.

In China, India en Hongkong heeft de bank 100.000 werknemers. De bank heeft een balans van 2500 miljard dollar.