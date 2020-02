Spanje verhoogt hekken rond enclaves in Marokko om migranten buiten te houden

Spanje gaat de hekken langs de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in het noorden van Marokko verhogen. De minister van Binnenlandse Zaken Grande-Marlaska kondigde aan dat de hekken 30 procent hoger worden. Op sommige plaatsen worden ze 10 meter hoog, schrijft de Spaanse krant El País.

Het was de eerste keer dat Grande-Marlaska zich over de kwestie uitsprak sinds het oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vorige week. Het hof bepaalde dat migranten die over de hekken klimmen voortaan direct mogen worden teruggestuurd naar Marokko. Zij hoeven niet te worden geïdentificeerd en er hoeven geen advocaten te worden ingeschakeld. De uitspraak was een overwinning voor Spanje, dat eerder werd veroordeeld voor het schenden van de rechten van migranten.

Volgens Grande-Marlaska laat de uitspraak zien dat "geweld een beperking betekent van grondrechten", daarmee doelend op de rechten van immigranten die over de hekken proberen te klimmen. Hij benadrukte het belang van samenwerking met de landen van herkomst en stelde dat een gemeenschappelijk immigratiebeleid binnen de EU noodzakelijk is.

Het verhogen van de hekken maakt deel uit van een project waarbij de grensbeveiliging van Ceuta en Melilla wordt gemoderniseerd en versterkt. Voor het project wordt 32 miljoen euro uitgetrokken.