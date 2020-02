Dode bij botsing tussen trein en auto in Schiedam

Bij een botsing tussen een personenauto en een trein in Schiedam is een persoon om het leven gekomen. Vermoedelijk gaat het om de bestuurder van de auto. De brandweer en politie doen onderzoek naar de toedracht van het incident.

De trein reed in de richting van Delft. Na de botsing vloog de auto in brand. Hulpdiensten rukten massaal uit. Inmiddels is de brand geblust. De schade op het spoor is aanzienlijk.

De 200 passagiers in de trein zijn opgevangen en met pendelbussen naar stations gebracht, meldt de Veiligheidsregio. De NS verwacht tot morgenochtend vroeg oponthoud op het traject en er zijn snelbussen ingezet.