Britse dancepionier Andrew Weatherall overleden

De Britse dj en producer van elektronische muziek Andrew Weatherall is op 56-jarige leeftijd overleden. Hij stond bekend als veelzijdig muzikant: zijn producties en dj-sets bestreken een breed spectrum van de elektronische muziek.

Weatherall werd groot in de Londense acid-house-scene vanaf eind jaren 80. Hij brak door met het nummer Loaded, een remix voor de band Primal Scream. Hij was vervolgens mede-producer van het Primal Scream-album Screamadelica. Dat album was tegelijk een wat toegankelijker uitstapje in zijn doorgaans experimentele oeuvre als producent.

Tedere reus

De dj overleed vandaag aan een bloedprop bij zijn hart. "De wereld is een echte pionier verloren, een genie, een van de beste producers, dj's en remixers ooit", schrijft de Nederlandse dj Joost van Bellen op zijn Facebookpagina. "En boven alles: een geweldige tedere reus. Wat een verlies." Technogrootheid Dave Clarke roemt Weatheralls kennis van en liefde voor "underdog-muziek".

Weatherall was actief bij meer dan twintig duo's en groepen en gebruikte een aantal aliassen. Een van de bekendere groepen was The Two Lone Swordsmen, dat hij vormde met Keith Tenniswood. Met hem produceerde hij downtempo electronica en house. Met The Sabres of Paradise verkende hij het techno-genre.

De Brit, die in 2007 op Lowlands stond, was nog altijd actief. Eind vorige maand bracht hij nog een EP uit als lid van The Woodleigh Research Facility. Vorig jaar speelde hij op het hoofdpodium van het Dekmantel Festival in Amstelveen.