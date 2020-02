Agent aangereden in Maastricht, bestuurder na achtervolging gepakt

Een agent is gewond geraakt toen hij werd aangereden in Maastricht. De bestuurder van de auto is aangehouden voor poging tot doodslag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend.

Rond 15.00 uur wilden agenten een auto controleren nadat ze erachter waren gekomen dat het voertuig mogelijk werd gebruikt voor drugshandel. Op het moment dat de politieman uit zijn auto stapte, werd hij aangereden door de andere bestuurder.

De auto reed ervandoor, waarna de politie een achtervolging begon. In Valkenburg werd de auto klemgereden, waar de bestuurder werd gearresteerd.

In de zaak zijn in Maastricht en Valkenburg nog vijf mensen aangehouden, meldt 1Limburg. Ze worden verdacht van het bezit van verdovende middelen en verboden wapenbezit.