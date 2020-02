Uitzwaaifeest 'Brexit aan Zee' gaat niet door, te weinig animo

Een feest op het strand van Wijk aan Zee, waarbij Groot-Brittannië zou worden uitgezwaaid uit de Europese Unie, gaat niet door. Het feest is afgelast omdat er te weinig kaarten zijn verkocht.

Het uitzwaaifeest 'Brexit aan Zee' werd vorig jaar groots aangekondigd. Het idee was om met Nederlandse chips, Franse wijn en Duits bier in een strandstoel naar Groot-Brittannië te kijken en te zwaaien. Er zouden tienduizenden geïnteresseerden van plan zijn om te komen.

De oorspronkelijke feestdatum was 31 oktober, wat toen ook de deadline voor de brexit was. Maar toen bleek dat het de organisatoren niet lukte om het evenement zo snel te organiseren en de brexit bovendien werd uitgesteld, werd de datum voor het uitzwaaifeest opgeschoven naar 29 februari.

500 kaarten verkocht

De laatste weken viel de kaartverkoop tegen. Die is blijven steken op 500. "Dat is gewoon te weinig", zegt organisator Marcel Korver tegen NH Nieuws. "We hoefden er niets aan te verdienen, maar op deze manier zou het geld gaan kosten. Dat risico willen we niet lopen. Daarom zijn we als volwassen mensen bij elkaar gaan zitten om deze beslissing te nemen."

Onder andere de Bintangs en Roel van Velzen zouden optreden in Wijk aan Zee. Zij zijn inmiddels afgebeld. "Spijtig", zegt Korver. "Alle vergunningen waren rond, maar het is niet anders. We hebben de datum 29 februari heel bewust gekozen. De kans op beter weer is dan gewoon groter. Maar de aandacht voor de brexit is ook afgenomen. Niemand heeft het er meer over."