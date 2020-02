Britse tabloids onder vuur na zelfmoord Love Island-presentatrice

De dood van voormalig Love Island-presentatrice Caroline Flack leidt in het Verenigd Koninkrijk tot veel discussie. De 40-jarige presentatrice werd zaterdag dood gevonden in haar appartement in Londen. Volgens een advocaat van haar familie heeft ze zelfmoord gepleegd. Veel Britten geven de tabloids daarvan de schuld: een petitie om Britten beter te beschermen tegen de (roddel)pers is inmiddels honderdduizenden keren ondertekend.

Flack lag onder een vergrootglas nadat ze eind vorig jaar werd beschuldigd van het mishandelen van haar vriend met een lamp. Ze stopte daarna met de realityshow Love Island, die ze sinds de start in 2015 presenteerde. De Britse tabloids besteedden veel aandacht aan de zaak, die volgende maand opnieuw voor de rechter zou komen. Flacks vriend, de 27-jarige Lewis Burton, was overigens tegenstander van de rechtszaak. Zelf heeft Flack de aantijgingen altijd ontkend.

Grote druk

In een reactie op haar dood beschuldigt het management van de overleden presentatrice het Britse Openbaar Ministerie (OM) ervan een "showproces" te hebben nagestreefd. "Ze wisten niet alleen hoe kwetsbaar Caroline was, maar ook dat het vermeende slachtoffer de vervolging niet ondersteunde en de OM-versie van de gebeurtenissen in twijfel trok."

Volgens haar management stond Flack de afgelopen periode onder grote druk. Op sociale media geven veel mensen de Britse tabloids daarvan de schuld. Vrijdag publiceerde The Sun nog een tekening waarop Flack roept: "I'll f*cking lamp you", wat zoiets betekent als 'Ik ga je slaan'. Die prent is inmiddels verwijderd.

Wilde westen

Ook vóór de vermeende mishandeling van haar vriend wisten de tabloids Flack al te vinden. Onder andere haar dates met One Direction-ster Harry Styles en geruchten over een korte romance met prins Harry vonden hun weg naar de voorpagina. De presentatrice, die eerder onder andere X-Factor presenteerde, was ook regelmatig doelwit van internettrollen.

Meer dan een half miljoen mensen hebben inmiddels een petitie ondertekend die het voor Britse media strafbaar wil maken om "bewust en meedogenloos iemand te pesten". "We zullen nooit weten wat er in Carolines hoofd omging toen ze besloot een einde aan haar leven te maken. Maar we weten wel dat sommige mediaorganisaties erg blij waren om haar leven door de mangel te halen, alleen maar om een paar extra exemplaren te verkopen."

Laura Whitmore, vriendin van Flack en haar opvolger als presentatrice van Love Island, riep de pers gisteren op om bij zichzelf te rade te gaan. "We hebben er genoeg van", zei ze in een emotionele bijdrage in een BBC-radioprogramma: